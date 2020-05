SpaceX: Πραγματοποίησε την πρώτη της επανδρωμένη αποστολή

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες προσπάθειας, η εταιρεία του Elon Musk, SpaceX, έστειλε με επιτυχία δύο αστροναύτες σε τροχιά, εισάγοντας μια νέα εποχή επανδρωμένων διαστημικών αποστολών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πτήση σηματοδότησε την πρώτη φορά που αστροναύτες μπαίνουν σε τροχιά από το αμερικανικό έδαφος μετά από σχεδόν μια δεκαετία και η SpaceX είναι τώρα η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που πραγματοποίησε επανδρωμένη αποστολή.

Οι δύο αστροναύτες βετεράνοι της NASA Bob Behnken και Doug Hurley ταξιδεύουν στο διάστημα μέσα στο νέο αυτοματοποιημένο διαστημικό σκάφος του SpaceX που ονομάζεται Crew Dragon, μια κάψουλα σχεδιασμένη για να μεταφέρει ανθρώπους από και προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μέσα στην κομψή κάψουλα, πάνω από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, οι αστροναύτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς τον σταθμό από Kennedy Space Center της NASA στη Φλόριντα το Σάββατο. Ο πύραυλος έστειλε με επιτυχία το Crew Dragon σε τροχιά περίπου 12 λεπτά αργότερα και επέστρεψε στην Γη. Τώρα, οι αστροναύτες θα περάσουν περίπου την επόμενη μέρα σε τροχιά πριν επιχειρήσουν να συνδεθούν με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περίπου στις 17:29 ώρα Ελλάδος της Κυριακής.

For the first time in 9 years, we have now launched American astronauts on American rockets from American soil. I'm so proud of the @NASA and @SpaceX team for making this moment possible. #LaunchAmerica https://t.co/XiqPAj6Saa

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 30, 2020