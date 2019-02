SpaceX: Πόσο θα κοστίζει το εισιτήριο για το ταξίδι στον Άρη;

Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στον Άρη, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν να αποταμιεύουν για το απαιτούμενο εισιτήριο. Μπορεί ο πύραυλος της SpaceX που θα πραγματοποιήσει το ταξίδι να μην είναι ακόμα έτοιμος αλλά ο Elon Musk ξεκίνησε να κάνει εικασίες για… το κόστος της μετακίνησης.

Σε ένα tweet του την Κυριακή, ο Elon Musk δήλωσε πως το ταξίδι στον κόκκινο πλανήτη στο μέλλον θα κοστίζει λιγότερο από 500.000 δολάρια και ίσως αγγίξει και την τιμή των 100.000 δολαρίων. Ακόμα, ο Musk πιστεύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν το σπίτι τους στη Γη και να μετακομίσουν στον Άρη εάν το επιθυμούν.

Το πιο σημαντικό μέρος του tweet, όμως, είναι πως το εισιτήριο της επιστροφής πίσω στη Γη θα είναι εντελώς δωρεάν για όσους το μετανιώσουν και πιστεύουν πως η ζωή στον πλανήτη Άρη δεν είναι αρκετά ενδιαφέρουσα γι’ αυτούς.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2019