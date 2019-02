MWC 2019: Το Android One ανέβηκε 250% στη low-end κατηγορία το 2018

Στην MWC 2019 η Google μοιράστηκε μαζί μας μερικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση του Android One τη χρονιά που μας πέρασε. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Android One παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 250%, στον τομέα των συσκευών χαμηλών επιδόσεων.

Φαίνεται ότι το κοινό προτιμά το πλήρες απογυμνωμένο Android One, το οποίο λαμβάνει συνεχής ενημερώσεις. Γι’ αυτό και οι εταιρείες ανακοίνωναν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 low-end συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν το ελαφρύ λειτουργικό. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της MWC 2019 η Nokia ανακοίνωσε τρία Android One smartphones, το Nokia 4.2, το Nokia 3.2 και το Nokia 9 PureView.

Εν τω μεταξύ, το Android Go έχει κατακτήσει ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς των low-end συσκευών, καθώς προσφέρει στον χρήστη την καλύτερη δυνατή εμπειρία, με μόνο 1 GB μνήμης RAM. Για παράδειγμα, το Νοκια 1 Plus είναι μία πραγματικά αξιόλογη συσκευή, την οποία το Android One απογειώνει.

Επίσης, η Google αποκάλυψε ότι συνεργάζεται με την Qualcomm και την MediaTek για να προσφέρει υποστήριξη σε επίπεδο chip για το API Neural Network του Android και το ML Kit.

Συντάκτης: Χάρης Αναγνωστόπουλος.