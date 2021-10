Beyond 4.0: Τέθηκαν οι βάσεις για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο τεχνολογίας

Πέμπτη, 21/10/2021 · Αλέξανδρος Παππάς

Τις βάσεις για την ανάδειξή της ως της κορυφαίας έκθεσης καινοτομίας και τεχνολογίας στη χώρα έθεσε η πρώτη Beyond 4.0, που διοργανώθηκε από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους ανθρώπους του κλάδου. Κοινή παραδοχή μάλιστα ήταν πως ένα τέτοιο εκθεσιακό γεγονός έλλειπε από την αγορά και ήρθε για να καλύψει αυτό το κενό, αλλά και τις ανάγκες προβολής και εμπορικών συμφωνιών του κλάδου. Μεταβαίνοντας από την Infosystem στη Beyond 4.0 έγινε το πρώτο βήμα προκειμένου η Θεσσαλονίκη να επανέλθει εκθεσιακά στο προσκήνιο των νέων τεχνολογιών. Η νέα διοργάνωση ανοίγει τον δρόμο για την ανάδειξη της πόλης σε κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Beyond 4.0 με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» έτυχε της θερμής υποδοχής μεγάλων επιχειρήσεων των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και νεοφυών εταιρειών που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στον επιχειρηματικό στίβο. Κατά το τριήμερο αυτό μάλιστα παρουσιάστηκαν καινοτόμα προϊόντα και δράσεις από το επιχειρείν, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, αλλά και την αυτοδιοίκηση.

Σημαντική ήταν η προσέλευση σε όλα τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις-παρουσιάσεις της Beyond 4.0, όπως το AI BEYOND Forum, που είχε ως επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Μεταξύ των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης ξεχώρισαν επίσης το Technology Forum, το Industry 4.0 Forum, το 2ο Συνέδριο Καινοτομίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας, το 2ο Thessaloniki Design Week, το WMF Worldwide Event Greece 2021, το συνέδριο «MCE From Here to Where?». Κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές έδωσαν τον παλμό του κλάδου και παρουσίασαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επίσης και όσα νέα έρχονται στο επόμενο διάστημα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Παράλληλα, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης» το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) -η οποία βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Beyond 4.0- με θέμα «Ο κόσμος αλλάζει. Η αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά», που είχε στο επίκεντρό του τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, αλλά και τις προοπτικές των Έξυπνων Πόλεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη των νέων τεχνολογιών για την αυτοδιοίκηση.

Το πρώτο πολυδιάστατο event ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα προσέλκυσε 180 εκθέτες, εκ των οποίων οι 60 startups. Οι ξένες συμμετοχές (άμεσες και έμμεσες) προήλθαν από Κύπρο, Βέλγιο, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία, Σλοβενία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία και Β. Μακεδονία. Συμμετείχαν επίσης τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ενώ δυναμικό «παρών» έδωσαν και οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Κρήτης.

Η Beyond 4.0 πραγματοποιήθηκε υπό την οργανωτική ευθύνη των ΔΕΘ-Helexpo, Be-Best και Industry Disruptors Game Changers (IDGC). Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η οποία θα βρίσκεται στο «πλευρό» της Beyond 4.0 και το 2022. Ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρείες πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο τη στήριξαν χορηγικά και συγκεκριμένα η Cisco, η Info Quest Technologies, η Intracom Telecom, η Oktabit και η IBM (Gold Sponsors), αλλά και η Singular Logic, η Lancom, η Performance και η InTrust (Sponsors).

Η διοργάνωση δίνει το επόμενο «ραντεβού» με εκθέτες και επισκέπτες στις 29 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου του 2022.

Δελτίο Τύπου