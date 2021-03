H Samsung ενισχύει την ηγετική θέση της στις ευρεσιτεχνίες 5G

Δευτέρα, 22/03/2021 · Τάσος Παπανικολάου

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα μερίδια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5G – Standard Essential Patent (SEP) , σύμφωνα με σχετική μελέτη της IPlytics. Η Γερμανική εταιρία, που απαρτίζεται από οικονομολόγους, επιστήμονες και μηχανικούς και εξειδικεύεται στη μελέτη δεδομένων ευρεσιτεχνιών, δημοσίευσε τα ευρήματα στην πρόσφατη έκθεσή της με θέμα: «Who is leading the 5G patent race? A patent landscape analysis on declared SEPs and standards contributions».

Η Samsung κατέλαβε επίσης τη δεύτερη θέση σε άλλες δύο κατηγορίες: αφενός, σύμφωνα με το μερίδιο των χορηγούμενων ευρεσιτεχνιών 5G και των ενεργών οικογενειών διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, και αφετέρου, σύμφωνα με το μερίδιο των χορηγούμενων ευρεσιτεχνιών 5G και ενεργών οικογενειών ευρεσιτεχνιών με τουλάχιστον μία από αυτές να έχει χορηγηθεί από το EPO (European Patent Office) ή το USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Πέρσι, η Samsung κατείχε, επίσης, την ηγετική θέση στις 5G ευρεσιτεχνίες ως αποτέλεσμα του έργου έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας σχετικά με πρότυπα και τεχνολογίες 5G.

Η Samsung πρωτοπορεί στην επιτυχημένη διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων 5G, μεταξύ των οποίων chipset, ραδιοκύματα και τεχνολογίες δικτύου πυρήνα. Μέσω της αδιάκοπης έρευνας και ανάπτυξης, η Samsung ηγείται της βιομηχανίας προώθησης 5G δικτύων με το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, που περιλαμβάνει από πλήρως εικονικοποιημένο RAN και Core μέχρι ΑΙ λύσεις αυτοματισμού. Η εταιρία παρέχει αυτήν τη στιγμή συνδεσιμότητα σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο.

