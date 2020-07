Η Tesla είναι ανοιχτή σε αδειοδότηση λογισμικού και παροχή κινητήρων και μπαταριών

O CEO της Tesla, Elon Musk, έκανε μία μεγάλη ανακοίνωση μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter. Απαντώντας σε ένα κείμενο της ιστοσελίδας Teslarati, o Musk δήλωσε πως η εταιρεία είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο αδειοδότησης του λογισμικού της, αλλά και στην παροχή κινητήρων και μπαταριών σε άλλους κατασκευαστές.

Επίσης, ο Musk επιβεβαίωσε πως η εταιρεία είναι έτοιμη ακόμα και για χορήγηση αδείας χρήσης του λογισμικού Autopilot σε άλλους κατασκευαστές. Μην ξεχνάμε ότι το Autopilot επιτρέπει στα αυτοκίνητα να στρίβουν, να επιταχύνουν και να μειώνουν ταχύτητα αυτόματα, αν και προς το παρόν απαιτούν ενεργή επίβλεψη από τον οδηγό.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors!

— Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020