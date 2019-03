IMAGE+TECH & PHOTOVISION 2019: Η μεγαλύτερη έκθεση εικόνας και τεχνολογίας

Η IMAGE+TECH & PHOTOVISION 2019 αποτελεί τη μοναδική έκθεση όπου οι σύγχρονες τεχνολογίες και η εικόνα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στόχος της είναι να καλύψει πλήρως όλους τους τομείς της εφαρμοσμένης υψηλής τεχνολογίας Imaging που πλέον είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας, την επαγγελματική μας ζωή αλλά και τα χόμπι και την δημιουργικότητά μας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και εγκυρότερη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα στο χώρο της εικόνας, της φωτογραφία και του βίντεο που απευθύνεται σε επαγγελματίες. Θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά όλα τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, προσφέροντας µία µοναδική εµπειρία και ενηµερώνοντας για όλες τις εξελίξεις του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διοργανωτές είναι η εταιρεία Be Best και το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος που συνένωσαν τις δυνάμεις τους, με σκοπό την δημιουργία μίας έκθεσης τεχνολογίας και συστημάτων εικόνας όπως την έχει οραματιστεί ο ευρύτερος κλάδος imaging της χώρας μας.

Η έκθεση θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του ΣΕΚΑΦ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας.

IMAGE+TECH & PHOTOVISION 2019

5-7 Απριλίου, Helexpo Μαρούσι

Ωράριο Λειτουργίας:

Παρασκευή 5/4: 11:00-21:00

Σάββατο 6/4: 11:00-21:00

Κυριακή 7/4: 11:-00-21:00