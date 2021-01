Nothing: Η νέα εταιρεία του συνιδρυτή της OnePlus, Carl Pei

Ο Carl Pei, συνιδρυτής της OnePlus, ανακοίνωσε τη νέα του εταιρεία όπως μας είχε υποσχεθεί, με το όνομα Nothing ή, στα ελληνικά, “τίποτα”. Το νέο του εγχείρημα έχει βάση στο Λονδίνο και πρόκειται, όπως μας λέει το trailer, για μία εταιρεία προϊόντων για τους καταναλωτές, που κοιτάει μπροστά.

Το πρόβλημα είναι ότι πέραν του ονόματος της εταιρείας, δε γνωρίζουμε τίποτα για τα προϊόντα που θα προσφέρει. Η πρώτη “έξυπνη συσκευή” της Nothing θα κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2021, χωρίς να γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Υπάρχουν φήμες πως από την εμπειρία του στη OnePlus, ο Carl Pei θα παρουσιάσει ένα νέο smartphone, όμως τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug

— Nothing (@nothingtech) January 27, 2021