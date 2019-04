Tech and the City: Αυτή την Παρασκευή 12 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Tech and the City: Αυτή την Παρασκευή 12 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αυτή την Παρασκευή 12 Απριλίου διοργανώνεται με την υποστήριξη του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το «Tech and the City», μία ημερίδα που έχει ως στόχο να φέρει την Επιχειρηματικότητα και τις Startups πίσω στο Πανεπιστήμιο και να εμπνεύσει τους φοιτητές σε επιχειρηματική δράση.

Διοργανώνεται εξολοκλήρου από φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ΑΤΕΙ, ενώ αποτελεί μια μεγάλη και συντονισμένη πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του χαρακτήρα και της διασύνδεσης που γίνεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν, λάβουν συμβουλές και να συνομιλήσουν με νέους Startuppers που κρύβονται πίσω από γνωστές ιστορίες επιτυχίας.

To Techblog είναι υποστηρικτής του Tech and the City.

Στο πρώτο session, που αρχίζει στις 11:00 και τελειώνει στις 14:00 με τίτλο «From Student to Entrepreneur», οι φοιτητές θα ακούσουν τις ιστορίες των ομιλητών σχετικά με το «πώς κάποιοι συνομήλικοί τους ξεκίνησαν, πως μεγάλες εταιρείες σχηματίστηκαν και πώς μπορεί κάποιος να διαμορφώσει την ιδέα του / της».

Ο Founder και CEO της Apifon, Κωνσταντίνος Στρουμπάκης και η Co-Founder και CEO της Funkmartini για τις δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία του επιχειρείν και πως κατάφεραν να τις ξεπεράσουν και να κερδίσουν την αγορά.

Η Startup Rhoe Urban Technologies και το δίδυμο του TEDxUniversityofMacedonia θα μας διηγηθούν πως είναι να επιχειρείς ως φοιτητής.

Οι οργανισμοί OKThess και FOUND.ATION θα μας δώσουν μερικά στοιχεία και τα αίτια από τις αποτυχίες και τις επιτυχίες διάφορων ομάδων και θα εξηγήσουν, πως στην πράξη μπορεί κάποιος να ξεκινήσει.

Στη συνέχεια, σε μία καινοτόμα συνεργασία πανεπιστημίου και Google και στο πλαίσιο του Tech and the City, θα πραγματοποιηθεί στις 14:00-17:00 σεμινάριο Digital Marketing, της σειράς Grow Greek Tourism Online.

Αμέσως μετά, η keynote speaker Κατερίνα Πραματάρη και partner του Unifund θα αποκαλύψει ποια ομάδα είναι αυτή που κερδίζει χρηματοδότηση, ποια τη χάνει και ποια.

Στο τέλος της ημέρας Εύα Καϊλή Ευρωβουλευτής και ειδική στα θέματα θα επιχειρήσει να μας φέρει αντιμέτωπους με την προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και του Blockchain στο πως μπορεί η καθημερινότητά μας να αλλάξει με τη χρήσης αυτής της τεχνολογίας.

Για την παρακολούθηση της ημερίδας χρειάζεται εγγραφή εδώ (δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής). Οι συμμετέχοντες φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τους 600. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αλλά και ενημερώσεις σχετικά με τα workshops θα βρείτε εδώ.