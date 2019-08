Ερευνητής δημιούργησε iPhone Lightning Cable που παραβιάζει υπολογιστές

Ο ερευνητής ασφάλειας Mike Grover ανέπτυξε ένα ψεύτικο καλώδιο παρόμοιο με το Lightning Cable της Apple, το οποίο είναι ικανό να παραβιάσει το laptop ή τον υπολογιστή μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσουμε το καλώδιο στη συσκευή και ο χάκερ πιάνει αμέσως δουλειά.

Το όνομα του καλωδίου είναι O.M.G. Cable και μόλις συνδεθεί σε υπολογιστή που έχει πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi δίνει στον hacker τον πλήρη έλεγχο του συστήματος, επιτρέποντας του να εκτελεί εντολές από απόσταση.

Ο Grover παρουσίασε το καλώδιο την προηγούμενη εβδομάδα στο DefCon, ένα συνέδριο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το καλώδιο που παρουσίασε είναι απλά το πρωτότυπο και είναι απόλυτα όμοιο με ένα τυπικό Lightning Cable.

I will be dropping #OMGCables over the next few days of defcon.

— _MG_ (@_MG_) August 9, 2019