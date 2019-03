Η Lego παρουσίασε το δικό της “foldable smartphone”

Η Lego μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, αποφάσισε να “πειράξει” καλοπροαίρετα την Samsung και παρουσίασε το δικό της “foldable smartphone”, που δεν είναι άλλο από το Lego Fold.

Το τελευταίο δεκαήμερο, όλοι έχουμε δει και έχουμε συζητήσει τα νέα foldable smartphones, που κυκλοφόρησαν από την Samsung και την Huawei. Όπως φαίνεται οι ιθύνοντες της Lego, δεν μπόρεσαν να μείνουν με σταυρωμένα χέρια κι έτσι παρουσίασαν το Lego Fold.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα νέο σετ Lego, που ακούει στο όνομα Pop-Up Book. Το τμήμα marketing της εταιρείας, θέλησε να εκμεταλλευτεί τον ντόρο που έχει γίνει γύρω από τα foldable smartphones κι έτσι έκανε και την ανάλογη διαφημιστική καμπάνια.

Οι διαστάσεις του Lego Fold, είναι 5 ίντσες κι όταν αυτό ανοίγει φτάνει τις 11. Κάποιος μπορεί να πει ότι “χτυπάει” στα ίσα το Samsung Fold. Βέβαια η δυναμική του Lego Fold, δεν είναι μόνο ως προς τον σχεδιασμό. Το μεγαλύτερο ατού, είναι πως η μπαταρία δεν τελειώνει ποτέ κι αυτό επειδή δεν έχει.

Βέβαια το Samsung Fold έχει καλύτερης ποιότητας υλικό (αλουμίνιο και πλαστικό), ενώ το Lego Fold, είναι πλαστικό. Από την άλλη το λογισμικό του Samsung Fold, θα είναι το Android 9 Pie, ενώ του Lego είναι απλά τουβλάκια.

Το κόστος του νέου Pop-Up book σετ, θα είναι γύρω στα 70 δολάρια, οπότε οι μικροί μας φίλοι θα έχουν κι αυτοί το δικό τους κινητό. Θα αντιμετωπίσουν θέμα με την έλλειψη internet, αλλά δεν πειράζει.

A stunning 5-inch cover display unfolds into an 11-inch pop-up story book. For endless creative play that never runs out of battery. pic.twitter.com/yodboV2aEK

— LEGO (@LEGO_Group) March 4, 2019