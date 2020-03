OnePlus: Παρουσίαση στις 3 Μαρτίου για κάτι διαφορετικό από smartphone

Η OnePlus India ανακοίνωσε επίσημα μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ότι στις 3 Μαρτίου θα παρουσιάσει ένα νέο προϊόν το οποίο όμως δεν θα είναι κανένα από τα τρία OnePlus 8 τα οποία αναμένεται να φέρει η Κινεζική εταιρεία στην αγορά το επόμενο διάστημα.

2020 is the year of surprises. Can you guess what's coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0

Την πληροφορία ότι η OnePlus δεν θα παρουσιάσει τους διαδόχους των OnePlus 7T και 7T Pro έφερε η OnePlus UK μέσα από τον δικό της επίσημο λογαριασμό. Συγκεκριμένα η OnePlus UK αναφέρει ότι η εταιρεία δεν αναπτύσσει ένα smartphone ή εμπορικό προϊόν.

We're working on a special project (not a phone/commercial product!) and we'd love your thoughts on it.

Reply to this tweet with 👋 if you're happy to give feedback, and we'll DM a small number of you some photos.

— OnePlus UK (@OnePlus_UK) February 18, 2020