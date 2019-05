OnePlus: Θα παρουσιάσει στις 14 Μαΐου τα Bullets Wireless 2 και 30W Warp Charge φορτιστή αυτοκινήτου;

Όλοι γνωρίζουμε ότι η OnePlus θα κάνει μία εκδήλωση στις 14 Μαΐου στην οποία θα ανακοινώσει τη νέα σειρά των OnePlus 7. Ωστόσο, από ότι φαίνεται στην εκδήλωση η εταιρεία δεν θα ασχοληθεί μόνο με smartphones, αφού έγινε leak ένα κουτί το οποίο περιέχει τα δεύτερης γενιάς Bullet Wireless headphones και έναν Warp Charge φορτιστή αυτοκινήτου.

Τα πρώτης γενιάς OnePlus Bullets Wireless headphones κυκλοφόρησαν μαζί με το OnePlus 6, κόστιζαν περίπου 69€ και είχαν μαγνήτες σε κάθε ακουστικό ώστε να τα φυλάει ο κάτοχος γύρω από το λαιμό του όταν δεν τα χρησιμοποιεί. Επίσης, όταν ενώνονται οι μαγνήτες των OnePlus Bullets Wireless οτιδήποτε αναπαράγεται στη συσκευή μπαίνει σε παύση και οι ρυθμίσεις της συσκευής αλλάζουν για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις από αυτή και όχι μέσω των ακουστικών.

Όσον αφορά τα OnePlus Bullets Wireless 2, ο Ishan Agarwal μοιράστηκε μία εικόνα στο Twitter στην οποία μπορούμε να δούμε την συσκευασία του προϊόντος στην οποία περιλαμβάνεται ένας φορτιστής αυτοκινήτου. Ο Agarwal αναφέρει ότι τα OnePlus Bullets Wireless 2 θα έχουν βελτιωμένο ήχο σε σχέση με τα πρώτης γενιάς. Επιπλέον, στη φωτογραφία βλέπουμε έναν 30W Warp Charge φορτιστή αυτοκινήτου. Αρκετοί πιστεύουν ότι τα δεύτερης γενιάς ασύρματα ακουστικά της OnePlus θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία Warp Charge της εταιρείας.

It seems like LinusTechTips mistakenly posted the image of OnePlus Bullets Wireless 2 (They will have better sound quality this time) and Warp Charge 30 Car Charger… Both the products look good and the bullets wireless 2 box confirms the previous leak: https://t.co/O32SxqzWlZ. pic.twitter.com/Vhpfw4yNel

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 30, 2019