Tim Cook: Η Apple ξεκίνησε να κατασκευάζει και να διαθέτει δωρεάν ιατρικό εξοπλισμό

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook ανέρτησε ένα βίντεο στο Twitter λέγοντας ότι η Apple έχει διαθέσει από 20 εκατομμύρια μάσκες και συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για να τις δωρίσουν όπου χρειάζονται.

Η Apple επίσης σε συνεργασία με τους σχεδιαστές προϊόντων, τους μηχανικούς, τις επιχειρήσεις, τις ομάδες συσκευασίας και τους προμηθευτές της σχεδίασε και παράγει ενισχυμένες μάσκες προσώπου για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ο Cook παρουσίασε μία από αυτές τις μάσκες στο βίντεο.

“Η πρώτη μας αποστολή παραδόθηκε στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Kaiser στην κοιλάδα της Santa Clara την περασμένη εβδομάδα και η ανταπόκριση από τους γιατρούς ήταν πολύ θετική”, λέει ο Τim Cook. “Κάθε ασπίδα συναρμολογείται σε λιγότερο από δύο λεπτά και είναι πλήρως ρυθμιζόμενη”, συνέχισε.

Η Apple σκοπεύει να στείλει πάνω από ένα εκατομμύριο ενισχυμένες μάσκες μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας και ένα εκατομμύριο κάθε εβδομάδα μάσκες κάθε εβδομάδα από εδώ και στο εξής.

“Εστιάζουμε στους μοναδικούς τρόπους με τους οποίους η Apple μπορεί να βοηθήσει, ανταποκρινόμενη επειγόντως στις βασικές ανάγκες όσων φροντίζουν για την υγεία μας και σε μια μεγάλη κλίμακα, αυτή που που απαιτούν οι περιστάσεις”, ολοκλήρωσε ο Tim Cook.

“Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers”.