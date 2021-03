H LG επεκτείνει το περιεχόμενο των LG CHANNELS με Premium Κ-περιεχόμενο

Δευτέρα, 01/03/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Η LG, επεκτείνει τη δωρεάν υπηρεσία ροής περιεχομένου, το LG Channels, για να προσφέρει στους κατόχους των έξυπνων τηλεοράσεών της σε βασικές αγορές ακόμη περισσότερη premium ψυχαγωγία στο σπίτι. Η διευρυμένη υπηρεσία θα διαθέτει εντυπωσιακό εύρος επιλογών προβολής, συμπεριλαμβανομένου του νέου, δωρεάν περιεχομένου που καλύπτει και το all things Korean (“K-content”) μέσω της συνεργασίας της LG με τη θυγατρική NEXT ENTERTAINMENT WORLD (NEW), την ψηφιακή πλατφόρμα και εταιρεία διανομής που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Νότια Κορέα.

Από τον Οκτώβριο, οι κάτοχοι των LG Smart τηλεοράσεων στην Ευρώπη έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν κανάλια όπως το YG TV με αποκλειστικό περιεχόμενο από την YG Entertainment, όπου θα φιλοξενηθούν πολλά μεγάλα μουσικά ταλέντα όπως οι Blackpink, G-Dragon, Taeyang και Winner. Οι λάτρεις του φαγητού μπορούν να παρακολουθήσουν απολαυστικό περιεχόμενο από τη Νότια Κορέα μέσω της muKbang TV, οι μουσικόφιλοι να συντονιστούν στο Mubeat, το οποίο διαθέτει μουσικά βίντεο και καραόκε, ενώ το Billiards TV θα ικανοποιήσει στο έπακρο τους fans των sports. Το Κ- περιεχόμενο και οι παροχές του LG Channels θα είναι διαθέσιμα σε ακόμη περισσότερες περιοχές μέσα στους επόμενους μήνες και στην Ελλάδα μέσα στο έτος.

«Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε στην αγορά παγκοσμίως το πιο ‘φρέσκο’ και υψηλότερης ποιότητας κορεατικό περιεχόμενο στο ευρωπαϊκό κοινό μέσω των πρωτοποριακών LG Smart τηλεοράσεων», δήλωσε ο Kim Woo-taek, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NEW. «Ως ο μοναδικός πάροχος ψυχαγωγίας στην Ασία που ενσωματώνει το περιεχόμενο K με μια καινοτόμο δωρεάν TV streaming πλατφόρμα που υποστηρίζεται από διαφημίσεις, η NEW ID σχεδιάζει να επεκτείνει ενεργά τις υπηρεσίες και τα ψηφιακά της κανάλια σε περισσότερες ηπείρους».

Το νέο K-περιεχόμενο κυκλοφορεί σε επιλεγμένες αγορές για τις τηλεοράσεις LG του 2019 με webOS 4.5 από τον Οκτώβριο του 2020. Οι κάτοχοι έξυπνων τηλεοράσεων LG με webOS εκδόσεις 3.0 έως 4.0 έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από το τέλος του 2020, ενώ οι τηλεοράσεις με webOS 5.0 θα διαθέτουν την υπηρεσία σε ακόμη περισσότερες χώρες το 2021.

Η LG αναπτύσσει την premium υπηρεσία περιεχομένου σε απάντηση στην πρόσφατη άνοδο παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων και στην ταχεία αύξηση του κοινού του LG Channels παγκοσμίως. Ξεκινώντας πέρυσι στην Ευρώπη, το LG Channels κυκλοφόρησε αρχικά στην Κορέα, τις ΗΠΑ και τον Καναδά και αργότερα επεκτάθηκε σε χώρες σε όλη την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.