Fugaku: Το ταχύτερο super computer στον κόσμο είναι ARM-based

Στον κόσμο εν έτη 2020 υπάρχουν πολλά και διαφορετικά super computers, τα οποία έχουν ως στόχο να λύσουν προβλήματα της κοινωνίας και να βοηθήσουν στην καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων. Ένα super computer με έδρα την Ιαπωνία που βασίζεσαι σε ARM chips αναδείχθηκε ως το κορυφαίο super computer στον κόσμο. Το super computer των Riken και Fujitsu χρησιμοποιεί το Fujitsu A64FX SoC το οποίο έχει 48 πυρήνες και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα ARM-based super computer να φτάνει στην κορυφή.

I installed the contact tracing app for #COVID-19 on my Smartphone. Simulation on #Fugaku indicates we need 60% distribution for effectiveness. I encourage people in Japan to install to protect yourself & save lives. It was pro reviewed to be privacy safe. https://t.co/p2xWyvOJlR

