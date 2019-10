Με τη βοήθεια bot διακόσμησε το δωμάτιο του γνωστός YouTuber

Ο Michael Reeves είναι ένας 21χρονος Tech YouTuber ο οποίος προγραμματίζει συσκευές να κάνουν περίεργα πράγματα και πήρε την απόφαση να αφήσει τους ακολούθους του και ένα bot να διακοσμήσουν το δωμάτιο του.

Πριν καιρό είχαμε αναφέρει ότι ο Reeves είχε προγραμματίσει μία ρομποτική σκούπα να ουρλιάζει κάθε φορά που χτυπάει πάνω σε κάτι. Αυτή τη φορά ο YouTuber ζήτησε βοήθεια από τους ακολούθους τους στο Twitter για να διακοσμήσει το δωμάτιο του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να απαντήσουν στο tweet που έκανε για 24 ώρες με έναν σύνδεσμο προϊόντος από το Amazon. Ο μόνος περιορισμός που έθεσε ο Reeves ήταν τα προϊόντα να κοστίζουν λιγότερο από $25, και λίγο αργότερα ανέβασε το πόσο στα $90.

Use Twitter to decorate my room pic.twitter.com/ZHpeV9HtFh

Ο YouTuber προγραμμάτισε ένα bot το οποίο κάθε 15 λεπτά έλεγχε τις απαντήσεις των χρηστών, επέλεγε αυτές με τα περισσότερα likes και αγόραζε αυτόματα το προϊόν από το Amazon. Όταν το πιο δημοφιλές προϊόν είχε ήδη αγοραστεί τότε το bot πήγαινε στο δεύτερο, στο τρίτο και πάει λέγοντας. Αυτό γινόταν κάθε 15 λεπτά για 24 ώρες.

Συνολικά, ο Reeves παρήγγειλε 96 παράξενα προϊόντα από το Amazon, αγνώστου συνολικού κόστους. Μεταξύ των αντικειμένων υπάρχουν δεκάδες θεματικά προϊόντα του K-Pop συγκροτήματος BTS, αρκετές φιγούρες Funko POP!, αντικείμενα από το Minecraft, το Big Bang Theory, το Rick and Morty, και ότι άλλο έχει γίνει meme στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, όπως ο Nicolas Cage.

Φυσικά, δεν ήταν όλα τα αντικείμενα χιουμοριστικά, αφού έλαβε και πολλαπλές εκδόσεις της Βίβλου για να έχει ένα ελαφρύ ανάγνωσμα και 100 πάπιες από καουτσούκ σε περίπτωση ανάγκης.

Το αποτέλεσμα είναι θεαματικό και σας συστήνουμε να δείτε ολόκληρο το βίντεο αφού το χιούμορ το 21χρονου είναι εκπληκτικό. Ο ίδιος δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο από το ανανεωμένο του υπνοδωμάτιο.

This is what happens when you let Twitter decorate your room

Full video linked below pic.twitter.com/eam5ojInG6

— Michael Reeves (@michaelreeves08) October 23, 2019