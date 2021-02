Ο Elon Musk «κατεβάζει» ρολά στο Twitter λόγω του σκανδάλου με τη Gamestop

Τρίτη, 02/02/2021 · Ιλεάνα Κουγιανού

Ο Elon Musk αποφάσισε, παρά την ενεργή δράση του, να απέχει για ένα μικρό χρονικό διάστημα από το Twitter μέχρι νεωτέρας, εξαιτίας του σκανδάλου με τη Gamestop, που έχει ξεσπάσει εδώ και μέρες και θεωρήθηκε ότι εμπλέχτηκε υπέρ του δέοντος στη διαμάχη, επαινώντας τα διάφορα memes, που αναφέρθηκαν στο θέμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, μετά την ανακοίνωση αυτή στο Twitter, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περαιτέρω πληροφορίες για το πότε επρόκειτο να επιστρέψει ή τους λόγους, που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποστασιοποιηθεί.

Off Twitter for a while

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021