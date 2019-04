Η πρώτη εικόνας από “μαύρη τρύπα” είναι γεγονός

Η 10η Απριλίου 2019, θα μείνει στην Παγκόσμια Ιστορία ως η μέρα που ο άνθρωπος απαθανάτισε για πρώτη φορά “μαύρη τρύπα”.

Τις τελευταίες ημέρες επικρατούσε αναβρασμός, καθώς η NASA είχε δηλώσει πως στις 10 Απριλίου, θα προχωρούσε σε σημαντική ανακοίνωση. Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η NASA, κατά την οποία δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία μαύρης τρύπας.

Η συνέντευξη προβλήθηκε ταυτόχρονα σε 6 μεγάλες πόλεις ανά τον πλανήτη και μέσω live-stream στο Youtube. Όπως ανέφεραν οι αστρονόμοι, πρόκειται για μια μαύρη τρύπα “τέρας”, η οποία βρίσκεται στον γαλαξία Μessier 87 (Μ87). Σύμφωνα με υπολογισμούς, το μέγεθος της είναι 40 δις χιλιόμετρα, περίπου τρία εκ. φορές το μέγεθος της γης και βρίσκεται σε απόσταση 500 εκατομμυρίων τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από εμάς.

Πριν προχωρήσουμε στο πώς κατάφεραν οι επιστήμονες, να πάρουν την συγκεκριμένη φωτογραφία, να αναφέρουμε πως μαύρη τρύπα, είναι το σημείο εκείνο του χωροχρόνου, όπου η βαρύτητα είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορεί να ξεφεύγει τίποτα από εκείνο το σημείο (σωματίδια, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,κλπ).

Υπεύθυνος για την ονομασία είναι ο Αμερικάνος αστρονόμος/θεωρητικός φυσικός, John Archibald Wheeler, ο οποίος το 1967 επινόησε τον όρο “μαύρη τρύπα” και από πολλούς θεωρείτε ο “παππούς” της κβαντικής φυσικής. Σύμφωνα με τον Wheeler, μαύρη τρύπα, είναι το σημείο εκείνο του διαστήματος, που στο παρελθόν βρισκόταν ο πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου. Όταν ο πυρήνας έφτασε σε σημείο, να έχει περισσότερο υλικό από δυόμιση ηλιακές μάζες και έφτασε στην τελική φάση της εξέλιξης του, σταμάτησε να μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα βαρύτητας, με αποτέλεσμα το υλικό του να καταρρεύσει αρχικά και στην συνέχεια να συμπιεστεί σε βαθμό τέτοιο, που ξεπερνά το υλικό ενός αστέρα νετρονίων.

Το σημερινό αποτέλεσμα, είναι προϊόν συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Event Horizon Telescope και του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην φωτογραφία βλέπουμε μια σκιά, όπου γύρω της περιστρέφονται αέρια. Η κεντρική σκιά είναι η μαύρη τρύπα, και είναι ότι πιο κοντινό μπορεί να δει κάποιος, καθώς το εσωτερικό της μαύρης τρύπας δεν είναι δυνατόν να φωτογραφηθεί εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο εσωτερικό της.

Για να μπορέσουν οι επιστήμονες να αποκτήσουν αυτή την εικόνα, έστησαν δίκτυο οκτώ τηλεσκοπίων ανά τον κόσμο. Έτσι για πρώτη φορά, όλος ο πλανήτης είδε τις σκιές που ρίχνει γύρω της μια μαύρη τρύπα, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν ακραίες καμπυλώσεις στον χωροχρόνο. Γύρω από την μαύρη τρύπα, περιστρέφονται αέρια και καυτά νέφη διαστημικής σκόνης, τα οποία εκπέμπουν ισχυρή ακτινοβολία.

