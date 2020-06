WIND ONE Smart offers: Μεγάλες ταχύτητες, μεγάλες προσφορές

Οι καλοκαιρινές προσφορές συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στη WIND. Με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα WIND ONE 5GB και WIND ONE Unlimited GB προσφέρονται μοναδικές smartphone συσκευές δωρεάν.

Συγκεκριμένα όσοι καταναλωτές από σήμερα έως και τέλος Ιουνίου πραγματοποιήσουν νέα σύνδεση στο πρόγραμμα WIND ONE 5GB ή στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited GB, μπορούν αποκτήσουν δωρεάν μία από τις παρακάτω συσκευές που συμμετέχουν στην προσφορά:

• Huawei P Smart (2019) από 229€, ΔΩΡΕΑΝ στα προγράμματα WIND ONE 5GB και WIND ONE Unlimited GB

• Samsung Galaxy A10 από 169€, ΔΩΡΕΑΝ στα προγράμματα WIND ONE 5GB και WIND ONE Unlimited GB

• Samsung Galaxy A20e από 199€, ΔΩΡΕΑΝ στα προγράμματα WIND ONE 5GB και WIND ONE Unlimited GB

• Samsung Galaxy A30s από 299€, ΔΩΡΕΑΝ στα προγράμματα WIND ONE 5GB και WIND ONE Unlimited GB

• Xiaomi Redmi Note 8T 64GB από 229€, ΔΩΡΕΑΝ στα προγράμματα WIND ONE 5GB και WIND ONE Unlimited GB

• Samsung Galaxy A51 από 399€, ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited GB

Οι νέες συνδέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε ένα κατάστημα WIND είτε ηλεκτρονικά.

Και επειδή οι προσφορές δεν σταματούν στις εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας, όσοι επιλέξουν τα συνεργαζόμενα με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης “Yellow” φυσικά καταστήματα WIND για τις αγορές τους έως και τις 13/06/2020, μπορούν να κερδίσουν έως 20% της αξίας των συναλλαγών τους σε yellows με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ενώ έχουν δυνατότητα πληρωμής με έως και 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών. Συγκεκριμένα, κερδίζουν 10% της αξίας της συναλλαγής σε yellows, για αγορές από 200€ – 699,99€ και 20% της αξίας της συναλλαγής σε yellows, για αγορές από 700€ και άνω.

*Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 30/06 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για αιτήσεις νέας κινητής με την επιλογή επιδότησης συσκευής στο πρόγραμμα WIND ONE 5GB ή WIND ONE Unlimited GB για 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δελτίο Τύπου