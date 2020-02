Ανακοινώθηκαν τα νέα μοντέλα smartphones LG K61s, 51s και K41s

Η LG Electronics ανακοίνωσε για το 2020 τη σειρά κινητών K που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία χρήσης με αναβαθμισμένες κάμερες, λειτουργίες πολυμέσων και βελτιωμένες επιδόσεις. Η νέα σειρά αποτελείται από τα μοντέλα LG K61, K51S και K41S.

Κάθε μοντέλο της σειράς διαθέτει τετραπλές κάμερες στο πίσω μέρος της συσκευής που αποτελούνται από μια κύρια κάμερα υψηλής ανάλυσης, έναν ευρυγώνιο φακό, έναν αισθητήρα βάθους και έναν κοντινό φακό, τον πρώτο της σειράς Κ. Η 48MP κάμερα του K61 παρουσιάζει την υψηλότερη ανάλυση που έχει υπάρξει ποτέ σε smartphone της LG, ενώ η 32MP κάμερα του K51S ξεπερνά επίσης τον αριθμό των pixels από οποιοδήποτε προηγούμενο κινητό τηλέφωνο της LG. Διαθέτοντας την ιδανική κάμερα για κάθε περίσταση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να “αιχμαλωτίσουν” τη μαγεία της στιγμής όπως ποτέ άλλοτε.

Το K61 διαθέτει μια εξαιρετικά ευκρινή οθόνη FHD + FullVision 19,5:9 6,5 ιντσών, ενώ το LG K51S διαθέτει μια ελάχιστα πιο λεπτή οθόνη 20:9 HD + FullVision 6,5 ιντσών. Και οι δύο οθόνες διαθέτουν punch hole cutout κάμερα, ενώ το LG K41S διαθέτει μια HD + FullVision 20:9 οθόνη 6,5 ιντσών. Οι οθόνες και των τριών μοντέλων της σειράς Κ του 2020 έχουν σχεδιαστεί με κινηματογραφικές αναλογίες, πιο λεπτά bezels από τα προηγούμενα, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία θέασης.

Επιπλέον, χάρη στην ισχυρή μπαταρία 4.000mAh, την τεχνολογία DTS:X 3D Surround ήχου σε κανάλια 7.1 για μια ρεαλιστική εμπειρία με ακουστικά, και το πρότυπο MIL-STD-810G για ανθεκτικότητα, η νέα σειρά K της LG γίνεται ακόμα πιο ελκυστική για τους καταναλωτές, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία χρήσης, παραμένοντας εντός προϋπολογισμού.

Η σειρά K της LG για το 2020 θα είναι διαθέσιμη από το δεύτερο τρίμηνο στην Αμερική, και έπειτα στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

LG K61

• Chipset: 2.3 GHz Οκταπύρηνος

• Οθόνη: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision

• Μνήμη: 4GB RAM / 64 or 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)

• Κάμερα:

◦ Πίσω μέρος: 48MP Standard / 8MP Super Wide / 2MP Macro / 5MP Depth Sensor

◦ Εμπρόσθια: 16MP Standard

• Μπαταρία: 4,000mAh

• Διαστάσεις: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

• Δίκτυο: LTE / 3G / 2G

• Συνδεσιμότητα: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

• Χρώματα: Titanium / Άσπρο / Μπλε

• Λοιπά χαρακτηριστικά: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K51S

• Chipset: 2.3 GHz Οκταπύρηνος

• Οθόνη: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display

• Μνήμη: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (up to 2TB)

• Κάμερα:

◦ Πίσω μέρος: 32MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor

◦ Εμπρόσθια: 13MP Standard

• Μπαταρία: 4,000mAh

• Διαστάσεις: 165.2 x 76.7 x 8.2mm

• Δίκτυο: LTE / 3G / 2G

• Συνδεσιμότητα: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

• Χρώματα: Titanium / Ροζ / Μπλε

• Λοιπά χαρακτηριστικά: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K41S

• Chipset: 2.0 GHz Οκταπύρηνος

• Οθόνη: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display

• Μνήμη: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)

• Κάμερα:

◦ Πίσω μέρος: 13MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor

◦ Εμπρόθια: 8MP Standard

• Μπαταρία: 4,000mAh

• Διαστάσεις: 165.7 x 76.4 x 8.2mm

• Δίκτυο: LTE / 3G / 2G

• Συνδεσιμότητα: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

• Χρώματα: Titanium / Μαύρο / Άσπρο

• Λοιπά χαρακτηριστικά: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

Δελτίο Τύπου