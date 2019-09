Android 10 Go Edition: Είναι πιο γρήγορο, ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο

Το Android Go είναι μία ελαφριά έκδοση του λειτουργικού της Google ειδικά σχεδιασμένη για low-end συσκευές με λιγότερο από 1GB μνήμη RAM. Η πρώτη έκδοση του OS κυκλοφόρησε το 2017 και ήταν βασισμένη στο Android Oreo. Τώρα, η Google ανακοίνωσε το Android 10 Go Edition.

Σύμφωνα με τη Google, το νέο Android Go Edition είναι για συσκευές με λιγότερο από 1,5GB μνήμη RAM και σε σύγκριση με την έκδοση που βασίζονταν στο Android 9 Pie είναι πιο γρήγορο και πιο ασφαλές. Επιπλέον, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι βελτίωσε τη συνολική ταχύτητα και αξιοπιστία του λειτουργικού.

Ειδικότερα, το Android 10 Go Edition ενσωματώνει το Adiantum, μία μορφή κρυπτογράφησης που επιτρέπει στις συσκευές με χαμηλή ισχύ να κρυπτογραφούν δεδομένα χωρίς να επηρεάζεται η απόδοσή τους.

Επιπλέον, το νέο Android Go Edition υπόσχεται 10% πιο γρήγορη εκκίνηση και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών. Ακόμη, ακολουθεί τον σχεδιασμό του Android 10 και το λογότυπο του ενημερώθηκε για να ταιριάζει με αυτό της βασικής έκδοσης,

Η Google αναφέρει ότι οι πρώτες συσκευές με Android 10 Go Edition θα κυκλοφορήσουν αργότερα το φθινόπωρο.

Κατά τα άλλα, η εταιρεία αποκάλυψε μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά σχετικά με το Android Go. Τους τελευταίους 18 μήνες πάνω από 500 κατασκευαστές κυκλοφόρησαν περισσότερες από 1.600 Android Go συσκευές σε από 180 και πλέον χώρες. Αυτό σημαίνει ότι το Android Go τρέχει σε πάνω από το 80% των entry-level smartphones.

