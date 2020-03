Έρχεται η επιλογή Always On Display στα OnePlus smartphones

Με τα πρώτα δείγματα του OnePlus 6 φαινόταν πως η OnePlus θα φέρει στις συσκευές της την επιλογή Always On Display, αν και το software που ήρθε στους καταναλωτές δεν είχε πλέον την εν λόγω επιλογή.

Μέσω του λογαριασμού της στο Twitter η OnePlus φαίνεται να επαναφέρει το θέμα, γνωστοποιώντας στους χρήστες πως είναι στα σχέδια της η κυκλοφορία του Always On Display, καθησυχάζοντας κάπως τους χρήστες. Ωστόσο άγνωστο παραμένει ακόμα το πότε και σε ποιες συσκευές.

The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it's on our roadmap.

— OnePlus (@oneplus) March 27, 2020