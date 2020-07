Google Pixel 5: Αρκετές πηγές αναφέρουν πως ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο

Πριν λίγες ώρες σας δείξαμε τα πρώτα renders του Pixel 5, με την είδηση να βρίσκεται παντού και να δημοσιοποιείται από όλα τα παγκόσμια media τεχνολογίας. Όμως, πολλοί μας λένε να προσέχουμε και να μην πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε, καθώς ούτε η ίδια η Google δε ξέρει ακόμα πως θα κινηθεί για το επόμενο smartphone της σειράς Pixel.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γνωστός leakster @OnLeaks ανέφερε στο Twitter ότι δεν πιστεύει την πιστότητα του leak, με τον ίδιο να το έχει λάβει εδώ και μία βδομάδα και να μη το μοιράζεται. Ο YouTuber M. Brandon Lee φαίνεται να συμφωνεί μαζί του, καθώς λέει ότι του μοιάζει με ένα prototype του Pixel 4 XL που απλά του έβαλαν από πάνω την οθόνη του Pixel 4a XL.

It's like they took that grey pixel 4 XL prototype you have and just slapped a 4a XL screen on the front.

O David Ruddock της ιστοσελίδας Android Police συμφωνεί με τα παραπάνω και υποστηρίζει πως δεν υπάρχει κανένα πραγματικό leak αυτή τη στιγμή, καθώς οι συσκευές που βλέπουμε μπορεί να μην είναι καν το Pixel 5. Αυτό σημαίνει ότι η Google έμαθε το μάθημα της και πλέον προσέχει παραπάνω με τα leaks; Σύμφωνα με τον Ruddock, όχι. Απλά ούτε η ίδια η Google δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θέλει από το Pixel 5.

the total absence of fresh leaks around Pixel 5 in ages, as @hallstephenj points out, is not about Google doing a better job at locking down leaks.

It's because Google has not decided what it is doing yet. I imagine the hardware team is in total chaos right now.

— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) July 6, 2020