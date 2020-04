HTC Desire 20 Pro: Επιστροφή στα smartphones με πληροφορίες εκ των έσω

Η HTC ήταν πριν από μερικά χρόνια μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά των smartphone ωστόσο με το πέρας των χρόνων η εταιρεία έπεσε και τώρα στην αγορά υπάρχουν πραγματικά ελάχιστα smartphone από αυτήν. Την θέση της στην αγορά πήραν άλλες εταιρείες όπως η Xiaomi ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες εκ των έσω, η HTC ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγορά με το HTC Desire 20 Pro.

I thought HTC is dead… But HTC Desire 20 Pro is in the pipeline… Design is kind of a mix One Plus 8 on the front and Mi10 on the back… Yea, 3.5mm audio jack is there, lol😅

— LlabTooFeR (@LlabTooFeR) April 25, 2020