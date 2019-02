Huawei P30 Pro: Επίσημα στο Παρίσι στις 26 Μαρτίου

Παρίσι στις 26 Μαρτίου θα κάνει ντεμπούτο το νέο Huawei P30 Pro και το Huawei P30 όπως σας είχε ενημερώσει από την προηγούμενη εβδομάδα το Techblog. Η ημερομηνία ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα και εμείς ξεκινάμε να σκεφτόμαστε ήδη εκείνη την ημέρα.

Να ξαναγράψει τους κανόνες επιδιώκει η Huawei όπως μαρτυράει το hashtag #rewritetherules και εμείς θα περιμένουμε να επιβεβαιωθούν τουλάχιστον όλες οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα για τα νέα P30 και P30 Pro. Huawei P30 Pro: Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα [ο απόλυτος οδηγός].

Μέχρι το Παρίσι υπάρχουν δύο σταθμοί νωρίτερα, αύριο 20 Φεβρουαρίου Λονδίνο για τα νέα Galaxy S10 και 25 Φεβρουαρίου Βαρκελώνη για το Sony Xperia XZ4. Σε όλα τα event το Techblog θα βρίσκεται εκεί!

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 19, 2019