iPhone 12: Ανακοινώνονται στις 12 Οκτωβρίου;

Σε κανονικές συνθήκες, θα μας χώριζε μόλις ένας μήνας από την ανακοίνωση των νέων iPhone. Όμως, τα προβλήματα στην παραγωγή λόγω COVID-19 έκαναν την Apple να πάει πίσω τα σχέδια της, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα δούμε τις νέες συσκευές της εταιρείας.

Ο γνωστός leakster @jon_prosser μας δίνει τις ημερομηνίες για τα επερχόμενα προϊόντα της Apple. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του, τα νέα Apple Watch και iPad θα ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου, σε ένα ξεχωριστό event. Στη συνέχεια, η Apple θα πραγματοποιήσει το event των iPhone 12 στις 12 Οκτωβρίου, με τις προπαραγγελίες για τα απλά μοντέλα να ξεκινούν την ίδια ημέρα και τις αποστολές να ξεκινούν από 19 Οκτωβρίου.

New, adjusted Apple dates!

Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7

iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12

iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19

iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020