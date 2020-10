iPhone 13: Θα έρθει με under-display Touch-ID, σύμφωνα με αναφορά

Αν και ακόμα περιμένουμε την κυκλοφορία των iPhone 12, έχουμε την πρώτη αναφορά για under-display Touch ID στο iPhone 13. Μάλιστα, η εν λόγω αναφορά έγινε από την πάντα έμπιστη πηγή @L0vetodream, μέσω ενός κωδικοποιημένου Tweet με πολλά ερωτηματικά.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός leakster @L0vetodream ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter “MESA uts for iPhone”, το οποίο αρχικά μοιάζει σαν λάθος πληκτρολογίου. Η ιστοσελίδα BGR όμως μετέφρασε αυτό το μήνυμα, καθώς “Mesa” είναι ο εσωτερικός κωδικός για το Touch ID, ενώ “uts” σημαίνει “κάτω από την οθόνη” (under the screen). Μη ξεχνάμε πως η Apple ήδη έκανε “πίσω” στον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, παρουσιάζοντας τον ενσωματωμένο στο power button στο νέο iPad Air.

Επίσης, μπορεί το Face ID να προσφέρει όντως ασφάλεια και ταχύτητα, όμως διανύουμε μία εποχή όπου η μάσκα θεωρείται απαραίτητη σε πολλές χώρες, οπότε η χρήση του Face ID δεν είναι δυνατή. Βέβαια, όσο έγκυρη πηγή και να είναι ο @L0vetodream, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε για να το πιστέψουμε, οπότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο μέχρι το επόμενο iPhone 13.

Πηγή