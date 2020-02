iPhone 9 / SE 2: Αποδείχθηκε fake το πρώτο hands-on video

Ο διάδοχος του iPhone SE φημολογείται ότι θα παρουσιαστεί στις 31 Μαρτίου ενώ η κυκλοφορία του θα γίνει στις 3 Απριλίου. Τις προηγούμενες ώρες όμως κυκλοφόρησε στο διαδίκτο ένα βίντεο το οποίο λέγεται ότι είναι το iPhone 9 ή SE 2. Το βίντεο αρχικά κυκλοφόρησε στο TikTok και γρήγορα έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα βίντεο στην εφαρμογή.

Το smartphone που εμφανίζεται στο βίντεο μοιάζει αρκετά με το iPhone 8 ωστόσο φέρνει πίσω μερικά χαρακτηριστικά από τον σχεδιασμό του iPhone 4. Γρήγορα όμως τα όνειρα όσων πίστεψαν ότι αυτό είναι το iPhone 9 καταστράφηκαν αφού ο δημιουργός επιβεβαίωσε ότι στο βίντεο δεν εμφανίζεται ο διάδοχος του SE.

Fake. From the man himself who made this housing. pic.twitter.com/xN1F8GGIpq

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) February 20, 2020