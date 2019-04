iPhone XI: Δύο μοντέλα με 6,1 και 6,5 ίντσες OLED οθόνες, τριπλή κάμερα και 18W φόρτιση

Σήμερα το πρωί το ιαπωνικό blog της Apple, Macotakara, ανέφερε ότι πέρα από τις καλύτερες επιδόσεις που θα έχουν τα επόμενης γενιάς iPhone σε σχέση με τα XR και XS, θα έχουν επίσης και οθόνες 6,1 και 6,5 ιντσών. Αυτά τα μοντέλα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να φιλοξενήσουν το φημολογούμενο σύστημα τριπλής κάμερας που είδαμε πριν μερικές μέρες.

Σύμφωνα με το blog, ο λόγος αύξησης του μεγέθους της οθόνης είναι οι τριπλές κάμερες. Οι φακοί αυτοί θα είναι οι μεγαλύτεροι στην ιστορία των iPhone και θα διαθέτουν μεγαλύτερου μεγέθους αισθητήρες, οι οποίοι ναι μεν θα επιτρέπουν την καλύτερη ποιότητα φωτογραφίας αλλά ταυτόχρονα θα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο. Ως εκ τούτου, το μέγεθος των iPhone XI θα αυξηθεί αρκετά, και θα επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερων οθονών.

Η Apple κάνει το πλαίσιο των iPhone XI σχετικά λεπτότερο ώστε να αντισταθμίσει το εξόγκωμα που δημιουργεί το module της κάμερας. Το κύριο σώμα της συσκευής με την οθόνη OLED 6,1 ιντσών θα είναι περίπου 0,15 χιλιοστά παχύτερο από το iPhone XS, και το μοντέλο με την OLED 6,5 ιντσών θα είναι κατά 0,2 χιλιοστά παχύτερο από το iPhone XS Max. Και τα δύο iPhone XI θα έχουν μικρότερα bezels, αφού η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει OLED οθόνες και όχι LCD.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Macotakara και τα δύο νέα OLED μοντέλα των iPhone XI θα έχουν αντίστροφη ασύρματη φόρτιση, θα έρχονται με δυνατότητα φόρτισης 18W και USB type-C σε Lightning καλώδιο.

I recently heard triple rear camera won't be exclusive to any 2019 iPhone. According to yet unconfirmed source, #iPhoneXI, #iPhoneXIMax and #iPhoneXIR will all three come with triple camera. Among others things, kinda frosted glass may be #iPhoneXI and #iPhoneXIMax only exclusive

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 4, 2019