Motorola One Macro: Κυκλοφορεί 9 Οκτωβρίου με 4GB RAM και μπαταρία 4.000mAh

Το Motorola One Macro είναι ένα επερχόμενο smartphone με τετραπλή πίσω κάμερα. Αν και γνωρίζουμε ελάχιστα για το έξυπνο τηλέφωνο, χάρη σε ένα σετ εικόνων προώθησης μάθαμε ότι θα αποκαλυφθεί στις 9 Οκτωβρίου.

Τις εικόνες δημοσίευσε στο Twitter ο tech leakster Mukul Sharma (@stufflistings). Αρχικά, το διαφημιστικό υλικό αποκαλύπτει ότι η παρουσίαση του Moto One Macro θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου.

Motorola One Macro to launch in India on October 9.#motorola #motorolaonemacro pic.twitter.com/Mad5x6Qn7v

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 7, 2019