Motorola One Zoom: Θα έχει 48MP τετραπλή κάμερα με dual OIS και SD 675

Η Motorola ετοιμάζει το επερχόμενο flagship smartphone της που θα έχει τέσσερις πίσω κάμερες και θα ονομάζεται Motorola One Zoom. Μέχρι τώρα έχουν διαρρεύσει χαρακτηριστικά της συσκευής και renders που αποκαλύπτουν τον σχεδιασμό.

Τώρα, εμφανίστηκαν online μερικές ακόμη πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνουν μερικά από τα χαρακτηριστικά και αποκαλύπτουν κάποιες βασικές νέες πληροφορίες.

Ο γνωστός leakster Roland Quandt αποκάλυψε μερικά νέα renders του Motorola One Zoom και σημείωσε ότι η συσκευή δεν θα ανήκει στο πρόγραμμα Android One. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ίδιο το smartphone θα έχει ενσωματωμένη την Amazon Alexa.

Motorola One Zoom (not Pro) with light-up Moto logo on rear, special Alexa integration (aka not an Android One phone) and that massive 48MP quad cam dual OIS array on rear. pic.twitter.com/DChaB9APNA

— Roland Quandt (@rquandt) August 13, 2019