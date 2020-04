Nokia 7.2: Ξεκίνησε η αναβάθμιση σε Android 10

Η Nokia ξεκίνησε να φέρνει στα smartphone της update το οποίο θα εξοπλίσει τις συσκευές με την τελευταία έκδοση του λειτουργικού της Google, Android 10. Μετά την ενσωμάτωση του Android 10 στο Nokia 2.2, σειρά έχει το Nokia 7.2 όπου μέσα από το Twitter, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το update στα smartphone τους.

Android 10 now available for Nokia 7.2! Check your phone to see if the latest features have already landed. For more news of Nokia smartphones and Android 10 visit https://t.co/FJfS4Gjt3d pic.twitter.com/9FHxZrddcZ

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 31, 2020