OnePlus 7: Επίσημο teaser επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν λάβει πιστοποίηση IP [βίντεο]

Ο επίσημος λογαριασμός της OnePlus στο Twitter δημοσίευσε ένα μικρό teaser βίντεο, το οποίο λίγο αργότερα εμφανίστηκε σε όλα τα social media της εταιρείας. Το βίντεο δείχνει το OnePlus 7 ή το OnePlus 7 Pro να πέφτει σε έναν κάδο γεμάτο νερό και στο κάτω μέρος της εικόνας εμφανίζονται μικρά γράμματα που αναφέρουν ότι η συσκευή δεν έχει IP rating για αντοχή στο νερό ή υγρά στοιχεία.

Waterproof ratings for phones cost you money. We just bought a bucket. #OnePlus7Series https://t.co/Q0eAKsfMEw pic.twitter.com/4f0RmNpI2t

— OnePlus (@oneplus) May 3, 2019