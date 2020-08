OnePlus Nord: Ελεγμένο από την εταιρεία να αντέχει έως και 50 κιλά πίεσης

Μπορεί το OnePlus Nord να είναι η δεύτερη mid-range συσκευή της εταιρείας, μετά το όχι και τόσο επιτυχημένο OnePlus X, όμως αυτή τη φορά φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Ο γνωστός YouTuber JerryRigEverything πήρε τη συσκευή στα χέρια του, όμως δεν άντεξε στο συνηθισμένο bend test.

Με ένα νέο Tweet η εταιρεία μας δείχνει ότι η συσκευή μπορεί αντέξει τα βασανιστήρια. Σύμφωνα με το παρακάτω βίντεο, το OnePlus Nord είναι ελεγμένο ώστε να αντέχει έως και 50 κιλά πίεσης, με την εταιρεία να σημειώνει ότι όλες οι συσκευές της OnePlus είναι κατασκευασμένες ώστε να αντέχουν τις “πιέσεις της καθημερινότητας”. Βέβαια, σημειώνεται ότι το βάρος δόθηκε στη μέση της συσκευής, σε αντίθεση με το τεστ του JerryRigEverything.

We worked hard to ensure #OnePlusNord lives up to our quality standards, and yours. Essentially, that means we do a lot of weird stuff to make sure it’s built to last, like subjecting the middle of our phones to 50 kg of pressure.

— OnePlus (@oneplus) August 11, 2020