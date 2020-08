Pixel 4a: Μεγάλη διαρροή αποκαλύπτει τα πάντα, έρχεται με τιμή 349$

Φαίνεται πως η Google είναι πλέον έτοιμη να μας αποκαλύψει τα πάντα σχετικά με το οικονομικό της μοντέλο, τουλάχιστον σύμφωνα με μεγάλη διαρροή από με τον @Samsungbloat στο Twitter, ο οποίος όχι μόνο μας αποκαλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη τιμή, αλλά και την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής

Σύμφωνα με τον @Samsungbloat, ο οποίος με μας δίνει συχνά πληροφορίες αλλά πάντα είναι έγκυρες, το Pixel 4a θα ανακοινωθεί στις 3 Αυγούστου, για να προλάβει τους καταναλωτές που ήθελαν να αγοράσουν το OnePlus Nord στις 4 Αυγούστου. Όμως, αν και θα ανακοινωθεί αύριο, η συσκευή θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Αυγούστου.

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής παραμένουν στη μεσαία κατηγορία. Το Pixel 4a θα έχει οθόνη τεχνολογίας OLED 5,81 ιντσών 19.5:9, με ανάλυση FHD+ και υποστήριξη περιεχομένου HDR. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει ο Snapdragon 730G, ο οποίος συνοδεύεται από 6GB μνήμης RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου. Η μπαταρία της συσκευής ανέρχεται στα 3.140mAh, ενώ η κύρια κάμερα να έχει ανάλυση 12MP.

Here's your official 360-degree look at the #Pixel4a in Just Black.

Things to note…

– Punch-hole camera

– back fingerprint sensor

– accented power button (like usual)

– somewhat(?) symmetrical chin and bezels!! pic.twitter.com/fcxWte5Nur

— Panda (@samsungbloat) August 1, 2020