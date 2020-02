Poco X2: Teaser επιβεβαιώνει ότι είναι rebranded έκδοση του Redmi K30

Η Poco σε τέσσερις μόλις ημέρες, αναμένεται να παρουσιάσει το Poco X2 το οποίο φημολογούνταν ότι θα είναι rebranded έκδοση του Redmi K30. Η επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας ήρθε γρήγορα από την ίδια την εταιρεία με teaser video στο Twitter.

Let's add to the Xcitement! Mark your dates: 04.02.2020.#POCOX2 #SmoothAF pic.twitter.com/IoGU1yv91n

— POCO India (@IndiaPOCO) January 31, 2020