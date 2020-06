Redmi Note 9 5G: Διέρρευσαν τα χαρακτηριστικά του, θα έχει Snapdragon 765G και τετραπλή κάμερα

Η σειρά Note 9 της Redmi κυκλοφορεί σε ορισμένες χώρες, ωστόσο ως γνωστόν εν έτη 2020 το 5G είναι αυτό που τραβάει τα φώτα πάνω του. Έτσι και με το Redmi Note 9 αναμένεται μία 5G έκδοση της οποίας τα χαρακτηριστικά διέρρευσαν στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός leakster, Digital Chat Station, δημοσίευσε στο Weibo ένα poster που αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά του smartphone.

As per Digital Chat Station, Xiaomi will soon launch the 5G version of Redmi Note 9 series in China with the following specs:

-Snapdragon 765G

-120hz LCD

-48MP

-5000mAh with 33Whttps://t.co/J1F5uMPF3O

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 27, 2020