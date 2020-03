Redmi Note 9: Θα κυκλοφορήσει 12 Μαρτίου με Snapdragon 7XX και κάμερα 64MP;

Πέρυσι τον Αύγουστο, η Redmi κυκλοφόρησε τα Note 8 στην Κίνα. Ωστόσο, φέτος η εταιρεία επέλεξε την αγορά της Ινδίας για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Redmi Note 9.

Σύμφωνα με ένα tweet του αντιπροέδρου της Xiaomi, Manu Kumar Jain, στις 12 Μαρτίου η εταιρεία θα παρουσιάσει επίσημα το Note 9 στην Ινδία. Ο ίδιος αναφέρει ότι πρόκειται για ένα smartphone με Pro κάμερες και μέγιστες επιδόσεις.

Behold the answer to the most awaited question of 2020. Yes, the next #RedmiNote launches on March 12! 😎

Brace yourselves because #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you've ever seen before! 👊

RT with #ILoveRedmiNote to share this EPIC moment.#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/NDwPjW9Wwh

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020