Samsung Galaxy A Series 2020: Θα έχουν μέχρι 108MP κάμερα και 5x οπτικό ζουμ

Στις αρχές του έτους η Samsung έκανε μία μεγάλη αλλαγή στην σειρά Galaxy A, η οποία πλέον περιλαμβάνει από υψηλά mid-range μέχρι low-end συσκευές. Πριν μερικές εβδομάδες, η εταιρεία έκανε αίτηση για 9 διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία αφορούν smartphones της σειράς Samsung Galaxy A.

Ο leakster Sudhanshu Ambhore δημοσίευσε λεπτομέρειες για 8 από τις 9 συσκευές οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Τα smartphones αυτά είναι τα Samsung Galaxy A21, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A61, Galaxy A71, Galaxy A81, και Galaxy A91.

Here are some key camera specs of Samsung Galaxy A series of 2020. pic.twitter.com/c7YifHcNUX

