Samsung Galaxy Fold 2: Θα είναι το πρώτο foldable με γυάλινη οθόνη

Βρισκόμαστε μερικές μέρες πριν την έναρξη του 2020 και τα foldable smartphone είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες τεχνολογίες του 2019. Ένα σημαντικό μειονέκτημα όμως αυτής της τεχνολογίας είναι η πλαστική οθόνη που ενσωματώνεται στο front panel τύπου OLED για να επιτραπεί το δίπλωμα της. Το προηγούμενο διάστημα κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του Galaxy Fold 2 ή όπως αλλιώς μπορεί να ονομάζεται και σύμφωνα τώρα με τον γνωστό leakster, Ice Universe, το τηλέφωνο θα είναι το πρώτο στην κατηγορία του με γυάλινη οθόνη.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019