Samsung Galaxy Fold 2: Θα καθυστερήσει η κυκλοφορία του και θα κοστίζει πάνω από 2.000 Ευρώ

Μας χωρίζει λιγότερο από ένας μήνας από το Unpacked 2020 event, όπου και θα δούμε τα Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G και Galaxy Fold 2, όμως οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με το τελευταίο μάλλον δεν είναι και οι πιο ενθαρρυντικές.

Αν και έχουμε ακούσει πως το Galaxy Fold 2 αναμένεται να έρθει με οικονομικότερη τιμή από ότι το αρχικό μοντέλο, μία νέα αναφορά μας κάνει να χάνουμε λίγο τις ελπίδες μας. Σύμφωνα με τον γνωστό leakster @Ricciolo1 η τιμή του Galaxy Fold 2 θα είναι πάνω από 2.000 Ευρώ, όσο δηλαδή και η τιμή του αρχικού μοντέλου. Όμως, δε γνωρίζουμε αν αυτή η τιμή αφορά τη βασική έκδοση ή αν θα κυκλοφορήσουν παραπάνω από μία εκδόσεις.

1 more thing… *

2000 eur + Galaxy Fold 2 , WON'T be available till end of september … (maybe later) due to covid19 !#markmywords

*let's see how long it takes to steal my information and someone else take the credit … pic.twitter.com/v2eE1VNrHp

— Ricciolo (@Ricciolo1) July 5, 2020