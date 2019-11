Samsung Galaxy Note 10: Θα λάβει το One UI 2.0 με αναβάθμιση

Η Samsung εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη του One UI 2.0 και ήδη έχει ξεκινήσει η προώθηση του update σε μερικές χώρες, για όσους θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα beta. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το official forum, η Samsung θα φέρει το One UI 2.0 στο Galaxy Note 10 έως το τέλος της εβδομάδας.

Αυτή η αναβάθμιση, δεν θα φέρει στα flagship smartphone του Νοτιοκορεάτικου κολοσσού αλλαγές, αλλά θα διορθώσει bugs. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με το Galaxy S10 το οποίο αρχικά έλαβε όλες τις αλλαγές και έπειτα έλαβε ένα δεύτερο update για να διορθωθούν όλα τα bugs.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η δεύτερη έκδοση του One UI βασίζεται στο Android 10 και έχει ανανεωμένο σχεδιασμό. Οι ειδοποιήσεις λαμβάνουν μικρότερο χώρο και η Samsung ανέπτυξε ένα νέο dark mode το οποίο εφαρμόζεται πάνω σε μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

