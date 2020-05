Samsung Galaxy Note 20+: Δεν θα υποστηρίζει 100x zoom, αλλά θα εχει κάμερα 108MP

Το Samsung Galaxy S20 Ultra είναι το νέο flagship smartphone του Νοτιοκορεάτικου το οποίο εξοπλίζεται με τετραπλή κάμερα εκ των οποίων η μία είναι 108MP και έχει το μεγαλύτερο zoom της αγοράς το οποίο φτάνει τα 100x. Τα Galaxy Note 20 σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι δύο, θα ακούν στο όνομα Note 20 και Note 20+ και πιθανόν θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή προς το τέλος καλοκαιριού.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του S20 Ultra φαίνεται πως θα περάσει στο Note 20+ και αυτό είναι η κάμερα. Πιο συγκεκριμένα, το smartphone συμφωνα με τον γνωστο leakster Ice Universe, θα ενσωματώνει την ίδια κάμερα των 108MP ωστόσο δεν θα υποστηρίζει 100x zoom. Πιθανόν αυτό συμβαίνει εξαιτίας των προβλημάτων που έχει παρουσιάσει αυτός ο αισθητήρας στο auto focus του S20 Ultra.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem.

