Samsung Galaxy Note 20: Διέρρευσαν χαρακτηριστικά, θα είναι δύο μοντέλα

Μπορεί τα Samsung Galaxy S20 να κυκλοφόρησαν πριν περίπου έναν μήνα, αλλά έχουν ήδη ξεκινήσει τα leaks για την επόμενη σειρά smartphones που θα παρουσιάσει φέτος η εταιρεία. Πρόσφατα, έγιναν γνωστές αρκετές πληροφορίες για τα Samsung Galaxy Note 20.

Σύμφωνα με τον συντάκτη της XDA Developers, Max Weinbach, η νοτιοκορεάτικη κατασκευάστρια θα κυκλοφορήσει φέτος δύο μοντέλα στη σειρά Galaxy Note 20.

This is a bit of guessing, but I know there will be more than one Note20. Let's call it Note20 1 and Note20 2.

I think the Note20 2 will have the Snapdragon 865 while the Note20 1 might be a different chip.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) March 14, 2020