Samsung Galaxy Note 20: Καμία διαφορά στις επιδόσεις του Exynos 990 με το Galaxy S20

Πριν λίγες ώρες είχαμε αναφορές ότι ο Exynos 990 που θα ενσωματωθεί στα επερχόμενα μοντέλα της σειράς Galaxy Note 20 θα είναι ένα ανανεωμένο μοντέλο, ώστε να υπάρχει καλύτερη απόδοση σε σχέση με το μοντέλο που είδαμε στη σειρά Galaxy S20, αλλά και αντάξιο του Snapdragon 865+. Όμως, ήρθε η διάψευση των παραπάνω.

Σύμφωνα με τον Ice Universe, ο Exynos 990 που θα φοράνε τα Galaxy Note 20 θα είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το SoC που είδαμε στα Galaxy S20, χωρίς καμία παραμετροποίηση. Ο ίδιος ανέβασε ένα screenshot από το GeekBench 5, το οποίο έτρεξε στο μοντέλο SM-N986B και μας αποκαλύπτει ότι οι επιδόσεις της συσκευής είναι ακριβώς οι ίδιες με τις υπόλοιπες φετινές ναυαρχίδες της Samsung.

Give up the fantasy.

It can be confirmed that the Exynos version Note20 series processor is Exynos990, and its performance is no different from S20+, and there is no so-called optimization. You need to accept this fact, maybe you should look forward to Exynos1000 next year. pic.twitter.com/x0zPdWhSUM

— Ice universe (@UniverseIce) July 31, 2020