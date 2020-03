Samsung Galaxy S9 και Note 9: Θα δεχθούν αναβάθμιση σε One UI 2.1

Samsung Galaxy S9 και Note 9: Θα δεχθούν αναβάθμιση σε One UI 2.1

Το One UI 2.1 έκανε ντεμπούτο με τα Samsung Galaxy S20 τα οποία ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα, αυτήν την στιγμή όμως υπάρχουν smartphone που τρέχουν το One UI 2.0 βασισμένο στο Android 10. Σύμφωνα με πληροφορίες από ένα Νοτιοκορεάτικο forum, η εταιρεία σχεδιάζει να φέρει το One UI 2.1 σε μερικά προηγούμενα flagship όπως η σειρά Galaxy S9 αλλά και το Note 9.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και τα Galaxy S10 και Note 10 τα οποία κυκλοφόρησαν το Μάρτιο και Αύγουστο του 2019 θα λάβουν update το οποίο θα φέρει την τελευταία έκδοση του custom UI της Samsung στα smartphone. Το πιο πιθανό είναι η Samsung να κυκλοφορήσει το One UI 2.1 πρώτα στα νεότερα smartphone και μετά σε αυτά του 2018.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το One UI 2.1 δεν φέρνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το One UI 2.0 ωστόσο είναι πολύ σημαντικό τα smartphone να έχουν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Πηγή