Samsung Galaxy Z Flip: Τα πρώτα περιστατικά με πρόβλημα στην οθόνη

Η Samsung παρουσίασε το Galaxy Z Flip, το δεύτερο smartphone στην κατηγορία των foldable ωστόσο στην περίπτωση αυτή έχει ενσωματώσει κάθετο μηχανισμό αναδίπλωσης και το τηλέφωνο καταφέρνει να μειώσει σημαντικά το μέγεθος του. Τα νέα όμως για το foldable smartphone του Νοτιοκορεάτικου κολοσσού δεν είναι ευχάριστα καθώς στο διαδίκτυο έχουν ήδη ξεκινήσει να εμφανίζονται τα πρώτα περιστατικά με κάποιο πρόβλημα ή σπασμένη οθόνη.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

— Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020