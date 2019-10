Snapdragon 735: Δύο Cortex A76, έξι Cortex A55, Adreno 620, ίσως υποστήριξη 5G

Φέτος, η Qualcomm παρουσίασε δύο νέους flagship επεξεργαστές και δύο νέα μοντέλα στη σειρά 7ΧΧ. Οι flagship επεξεργαστές της είναι ο Snapdragon 855 και ο gaming focused SD 855+. Όσον αφορά τους επεξεργαστές της σειράς 7XX, αυτοί είναι οι Snapdragon 730 και 730G. Ωστόσο, φαίνεται ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να κυκλοφορεί ακόμη έναν επεξεργαστή, τον Snapdragon 735.

Χάρη στον leakster @Sudhanshu1414, γνωρίζουμε πλέον κάποια απο τα χαρακτηριστικά του επερχόμενου επεξεργαστή της Qualcomm. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο leakster, ο SD 735 θα απευθύνεται σε mid-range προς upper mid-range smartphones και παρουσιάζει κάποιες διαφορές με τους προκατόχους του.

Snapdragon 735 (SM7250) specs-

1x A76 @ 2.36GHz + 1x A76 @ 2.32GHz + 6x A55 @ 1.73GHz

Adreno 620 GPU

7nm

They don't match with previously leaked specs by @SuggestPhone, cause I've extracted these specs from a document.🙄

