Τα Galaxy Note θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη μπαταρία και καλύτερη κάμερα αν απουσίαζε το S Pen

Η Galaxy Note σειρά της Samsung υπάρχει μόνο και μόνο γιατί υποστηρίζει το S Pen, ένα feature που δεν διαθέτει καμία άλλη συσκευή στην αγορά. Δυστυχώς όμως οι χρήστες πληρώνουν αδρά για ένα τέτοιο feature και χάνουν άλλα σημαντικά πράγματα που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην Note σειρά της Samsung.

Πληροφορίες που ήρθαν από τον γνωστό leakster, Ice Universe, αποκαλύπτουν ότι η Galaxy Note σειρά θα μπορούσε:

I learned through Samsung engineers that SPen's presence has made Galaxy Note cut 800mAh batteries, unable to use aggressive cameras, and can't use a narrower Bezel design.

